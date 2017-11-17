Российским бизнесменам повысят налоги. Деловое сообщество возмущено

Чем возмутилось деловое сообщество?

Дело принципа. Нарушено обещание, данное президентом и далее на всех уровнях, — не повышать налоговую нагрузку на бизнес до 2018 года. Официально, правда, то, что принял парламент, называется отменой льгот. Но за приглаженной формулировкой стоит четкое: бизнесу резко повышают налоги. Это при том, что не раз обещали не только не поднимать, но и снизить.

Игорь Юргенс,

вице-президент РСПП:

— Классическая мера в кризис и даже во время, которое напоминает выход из кризиса, — это снижение налогов. Хорошо, мы понимаем, что с бюджетом есть сложности, поэтому о снижении налогов пока речь не шла, но, по крайней мере, неизменение их — это точно было обещано на всех уровнях: президент, премьер, министр финансов и так далее. Сейчас, если ситуация меняется, то это просто резкий разворот.

Еще больше удивляет выбор налогов. Почему-то "отрезали" именно те послабления, что были направлены на модернизацию производства. До сих пор новое движимое имущество, а это оборудование и транспорт, было освобождено от налога. Но если закон окончательно примут, то чем больше компании будут покупать современной техники, тем больше будут за это платить. Бизнесу это только в первый год обойдется ориентировочно в 80 млрд рублей. Приняты поправки внезапно и молниеносно, в конце года, когда все инвестиционные бюджеты подсчитаны. Откуда брать дополнительные деньги, на которые никто не рассчитывал? И кому захочется такой ценой проводить модернизацию? Но на этом траты не заканчиваются. Власти ввели НДС на металлолом. Это тоже потери и ломка инвестпланов.

Марина Иванова,

вице-президент Ассоциации производителей черных металлов "Русская сталь":

— Такое ощущение, что законодатель не очень хорошо, наверное, понимает как ситуацию в отрасли, так и перспективы, с которыми отрасль столкнется. Вот конкретно инициатива по НДС приведет к изъятию в пределах квартала 25 млрд рублей в отрасли, то есть это недоинвестирование, это ухудшение оборачиваемости средств.

Если вспомнить, то этот налог когда-то отменяли из-за махинаций. Его все равно не платили, а потом, продав за границу лом, еще и получали возмещение НДС из бюджета. Государство вместо поступлений несло огромные потери. Правда, это было давно, а в нынешнем правительстве и депутатском корпусе не так много осталось людей, что когда-то снижали налоги.

Константин Симонов,

генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности:

— Денег банально у государства становится меньше. Где ему еще найти эти средства? Естественно, самый простой способ — поднять налоги. Ясно, что это тупиковый путь, но с точки зрения такого краткосрочного прогнозирования другого варианта у государства, по его мнению, не остается. Но публично об этом, естественно, говорить никто не будет.

Взамен этого кнута вроде бы предложен пряник: инвестльгота. Если компания вкладывается в модернизацию, то может снизить налог на прибыль. Но она не появляется сразу после покупки новых станков, и когда появится, неизвестно. Государство требует сначала за все заплатить, а потом ждать, пока что-то вернут.

Тамара Касьянова,

первый вице-президент Клуба финансовых директоров:

— Для ее заявления нужны определенные требования. Это будет отодвинуто во времени. Заплатил вперед и налоги, и так далее, а льготу потом будешь заявлять, и еще не факт, что достаточно быстро можно будет это получить. Это как раз дополнительные кассовые разрывы для предприятий, а сейчас и так у большинства предприятий с этим проблемы.

Всего речь идет о десяти налоговых поправках. Причем приняты они без публичного обсуждения. Сколько всего бизнес лишится от новых законов, не подсчитано.