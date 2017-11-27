Нового мэра Барнаула изберут уже на этой неделе

6 октября на своей первой сессии вновь избранные городские депутаты обозначили дату итогового заседания конкурсной комиссии по отбору кандидатур на пост главы Барнаула — так теперь называется руководитель исполнительно-распорядительного органа власти в краевом центре (администрации).

Оно пройдет 28 ноября. Предполагалось, что свой выбор депутаты сделают на декабрьской сессии, которая обычно проходит в последних числах месяца. Депутат Андрей Солодилов (председатель думского комитета по бюджету, налогам и финансам) полагал, что нового мэра Барнаул получит в канун Нового года.

Однако ноябрьскую сессию перенесли на 1 декабря (видимо, в связи с необходимостью оперативно принять бюджет города). И в повестке дня этой сессии стоит пункт об избрании главы города. Эту информацию altapress.ru подтвердила депутат Оксана Молодых.

Заявления об участии в конкурсе подали как действующий мэр Сергей Дугин, так и два депутата — единоросс Юрий Ряполов (он зампредкомитета по финансам гордумы и два года назад тоже выставлял свою кандидатуру параллельно Дугину, но снял ее перед голосованием) и представитель ЛДПР Кристина Юстус. Еще один выдвиженец — Павел Чеснов. В начале 2000-х он недолго руководил работой исполкома регионального отделения "Единой России", но теперь представляет "Партию Роста" (на федеральном уровне ею руководит Борис Титов).

Независимо то того, все или не все претенденты на пост главы Барнаула пройдут через конкурсную комиссию, единороссы уже заявили, что поддержат Сергея Дугина. А в гордуме у "ЕР" большинство.