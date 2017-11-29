"Большой дефицит здравого смысла": Карлин оценил действия властей в Славгороде

Как уже сообщал altapress.ru, в Славгороде сложилась критическая ситуация с поставками топлива — город мог быть разморожен. Компания "АлтайТеплосервис-Славгород" получила убытки в 35 млн рублей, ее расчетный счет заблокирован, а администрация города должна ему 17 млн рублей. Ситуацию на контроль взяли в правительстве края и выделили уголь из резервного фонда.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

— Самый большой дефицит не угля, а ответственности и здравого смысла. Речь не идет о физической недостаточности угля. А речь идет о слабой организации работы. В Славгороде заключили соглашение с инвестором, который взял на себя обязанность по обеспечению города теплом. Но внятной ответственности и выполнения своих обязательств городские власти не обеспечили. Сами же и задолжали этой организации без малого 20 млн рублей за тепло, поставленное в муниципальные организации. Конечно, при таком недоборе оборотных средств возникла проблема с приобретением угля.

По словам Карлина, краевые ведомства оперативно вмешались в ситуацию: выделили уголь, помогают финансово.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

— Но из вчерашнего разговора с главой администрации города у меня сложилось впечатление, что системного решения администрация не приняла.

Поэтому, сообщил губернатор, он дал поручение региональным минфину и минстрою проанализировать ситуацию в Славгороде, "чтобы исключить возможность ее повторения".

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

— Самое обидное, что мы ее получили на старте отопительного сезона, что совершенно не допустимо.

При этом в целом по краю, подчеркнул глава региона, муниципалитеты вошли в отопительный сезон лучше, чем в прошлом году. Тогда паспорта готовности получили 77% муниципалитетов, в этом году — 82%. Впервые за несколько лет единый паспорт готовности получил Барнаул.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

— Это говорит, что у нас есть достаточная степень технологической устойчивости системы.

Тем временем стало известно о проблемах с углем в еще одном алтайском городе. В Змеиногорск по просьбе местного руководства начали перебрасывать уголь из рубцовских запасов Сибирской генерирующей компании.