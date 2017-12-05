Алтайские коммунисты могут выдвинуть на выборы губернатора главу подмосковсного колхоза

Прусакова рассказала altapress.ru, что коммунисты обязательно будут выдвигать своего кандидата в 2019 году.

Мария Прусакова,

первый секретарь краевого комитета КПРФ:

— Мне кажется, более подходящего стечения обстоятельств для выдвижения кандидата от КПРФ и его победы в новейшей истории Алтайского края не было. Мы не можем себе позволить не использовать эту ситуацию. Наша цель будет — не просто участие, а борьба за кресло губернатора.

Прусакова считает, что на этот пост надо баллотироваться Павлу Грудинину. Она обсудила этот вопрос при личной встрече с Зюгановым и озвучила свою идею на пленуме крайкома. Никаких решений, разумеется, пока не принято.

Мария Прусакова,

первый секретарь краевого комитета КПРФ:

— Убеждена, что наш кандидат будет настолько авторитетным и достойным человеком, что и представители других партий будут готовы поддержать эту кандидатуру.

Лидер алтайских коммунистов подчеркнула, что сама не имеет губернаторских амбиций.

Мария Прусакова,

первый секретарь краевого комитета КПРФ:

— Я, наверно, стану последним человеком, которого будут рассматривать на эту должность. Я категорически против моего выдвижения.

Сегодня, говорит Прусакова, есть уверенность, что КПРФ сможет преодолеть так называемый муниципальный фильтр, чтобы выдвинуть своего кандидата, то есть собрать голоса 7% местных депутатов в поддержку.

Мария Прусакова,

первый секретарь краевого комитета КПРФ:

— Среди муниципальных депутатов коммунистов и тех, кто будет готов поставить подпись в поддержку нашего претендента, – более 400. Конечно, после заявлений президента, председателя ЦИК институт муниципального фильтра может себя изжить. Но даже если он останется, я уверена, мы соберем необходимое число голосов.

Кто такой Павел Грудинин?

Павел Грудинин — руководитель "Колхоза им. Ленина". Он известен тем, что выращивает большой объем земляники и других плодовых культур

Грудинин также известен своими острыми политическими высказываниями. В 2015 году директор колхоза прославился речью на Московском экономическом форуме, где, в частности, заявил, что правительство должно уйти в отставку.

В начале декабря Грудинин стал победителем народного голосования по выбору кандидата в президенты России от левых сил, организованного движением "Левый фронт". Представители движения надеются, что Грудинин станет единым кандидатом от левых сил на президентских выборах.