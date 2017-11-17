За хамон - в тюрьму: за продажу "санкционки" могут ввести уголовную ответственность

Поправки расширяют статью о контрабанде: так, за импорт в Россию товаров, находящихся под эмбарго, можно будет попасть за решетку на срок от трех до семи лет. А если стоимость товаров превысит 1 млн рублей, то это может стать отягчающим обстоятельством.

Александр Забейда,

адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро "Забейда и партнеры":

— Предлагаемые Минфином составы, предусматривающие ответственность за незаконный ввоз санкционной продукции, на мой взгляд, принесут не столько пользу российской экономике, сколько вред. Ведь карать предлагается не рублем, а длительным сроком лишения свободы. Российские тюрьмы в настоящее время и так переполнены, а тут предложение ввести новые тяжкие, а в некоторых случаях и особо тяжкие статьи за ввоз помидоров или апельсинов. При этом, в общем-то, по экономическим преступлениям. Это уже не первый случай таких инициатив, и надеюсь, очень надеюсь, что и в этот раз это окажется лишь информационным спамом и эти предложения будут отклонены. Реализовать можно все что угодно, и ответственность можно ввести за все что угодно. Вопрос просто в том, насколько это целесообразно и нужно ли это.

С августа 2015 года продукты, которые пытаются ввезти в Россию в обход санкций, уничтожаются. Санкционные продукты и сейчас можно легко встретить на полках магазинов. Но нужно не сажать за ввоз, а развязывать руки российскому бизнесу, уверены эксперты.

Павел Грудинин,

генеральный директор Совхоза имени Ленина:

— От этого санкционной продукции меньше не станет, потому что все крупные контрабандисты, чем бы они ни занимались, прикрыты властями. И вся эта борьба с контрабандой, особенно продуктов, не более чем, скажем так, иллюзия. Если убрать на сегодняшний день все санкционные продукты, которые не должны попадать на территорию Российской Федерации, то полки частично опустеют. Никуда от этого не денешься. Вы в любом магазине Москвы можете найти какой-нибудь хамон испанский, который запрещен к ввозу. Огромное количество идет через Белоруссию других продуктов. Я сам летом этого года видел землянику из Греции в больших количествах в "Фуд сити", есть такой рынок в Москве оптовый. Другое дело, что надо бороться с засильем импортных продуктов не санкциями, а свободой ведения бизнеса, о которой говорил президент. Он говорит, что давайте дадим свободу предпринимателям, а они накормят страну.

Ранее Роспотребнадзор уже предлагал штрафовать россиян за перевозку и хранение санкционных продуктов. Законопроект получил отрицательное заключение Минэкономразвития.