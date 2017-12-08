70 на 70: алтайские власти жестко объяснили главам, как готовиться к выборам президента

Краевые власти встретились с главами муниципалитетов. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Краевые власти встретились с главами муниципалитетов. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Краевые власти встретились с главами муниципалитетов. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Краевые власти встретились с главами муниципалитетов. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Краевые власти встретились с главами муниципалитетов. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Краевые власти встретились с главами муниципалитетов. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Краевые власти встретились с главами муниципалитетов. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Краевые власти встретились с главами муниципалитетов. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Краевые власти встретились с главами муниципалитетов. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Краевые власти встретились с главами муниципалитетов. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Краевые власти встретились с главами муниципалитетов. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Краевые власти встретились с главами муниципалитетов. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Краевые власти встретились с главами муниципалитетов. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Краевые власти встретились с главами муниципалитетов. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Краевые власти встретились с главами муниципалитетов. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Краевые власти встретились с главами муниципалитетов. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Краевые власти встретились с главами муниципалитетов. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Краевые власти встретились с главами муниципалитетов. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Краевые власти встретились с главами муниципалитетов. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Краевые власти встретились с главами муниципалитетов. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Краевые власти встретились с главами муниципалитетов. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Краевые власти встретились с главами муниципалитетов. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Краевые власти встретились с главами муниципалитетов. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Краевые власти встретились с главами муниципалитетов. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Краевые власти встретились с главами муниципалитетов. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Краевые власти встретились с главами муниципалитетов. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Краевые власти встретились с главами муниципалитетов. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Краевые власти встретились с главами муниципалитетов. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Краевые власти встретились с главами муниципалитетов. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Краевые власти встретились с главами муниципалитетов. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Александр Карлин. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Александр Карлин. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Александр Карлин. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Краевые власти встретились с главами муниципалитетов. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Краевые власти встретились с главами муниципалитетов. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Краевые власти встретились с главами муниципалитетов. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Краевые власти встретились с главами муниципалитетов. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Краевые власти встретились с главами муниципалитетов. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Краевые власти встретились с главами муниципалитетов. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Краевые власти встретились с главами муниципалитетов. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Краевые власти встретились с главами муниципалитетов. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Краевые власти встретились с главами муниципалитетов. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Краевые власти встретились с главами муниципалитетов. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Краевые власти встретились с главами муниципалитетов. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Краевые власти встретились с главами муниципалитетов. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Краевые власти встретились с главами муниципалитетов. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Краевые власти встретились с главами муниципалитетов. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Краевые власти встретились с главами муниципалитетов. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Александр Карлин и Александр Романенко. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Краевые власти встретились с главами муниципалитетов. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Краевые власти встретились с главами муниципалитетов. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Виталий Снесарь и Александр Карлин. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Александр Карлин. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Александр Романенко. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Александр Карлин. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Краевые власти встретились с главами муниципалитетов. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Александр Карлин. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Краевые власти встретились с главами муниципалитетов. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Краевые власти встретились с главами муниципалитетов. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Краевые власти встретились с главами муниципалитетов. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Краевые власти встретились с главами муниципалитетов. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Краевые власти встретились с главами муниципалитетов. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Краевые власти встретились с главами муниципалитетов. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Краевые власти встретились с главами муниципалитетов. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.

Первое, что подчеркнул глава региона — никто не будет призывать глав делать что-то, не соответствующее законодательству. Руководители на местах не имеют права агитировать за того или иного кандидата. Тем более особой необходимости в этом нет, считает губернатор.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

— Мы должны усвоить одно: мы и только мы с вами должны сделать все от нас зависящее, чтобы выборы главы государства прошли 18 марта на строго конституционной основе — легитимно, открыто, конкурентно. Речь идет о созданий настроений в среде наших избирателей. Его создание, эти камертоны должны работать адресно, в разных плоскостях. Речь идет о работе с людьми по месту жительства, в трудовых коллективах, в разных средах и социальных группах. Это мы обязаны сделать.

Отсеять "мертвые души"

Обеспечение явки станет одной из центральных и самых сложных задач. По словам Карлина, генеральную репетицию такой работы, а именно так рассматривали выборы текущего года в сентябре, муниципалитеты провалили. Уровень явки был не достаточен, подчеркнул губернатор.

Он пофамильно назвал несколько глав районов, где были низкие показатели. Особенно досталось руководителю из Суетского района — Наталье Долговой.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

— Вы, по сути, расписались полностью в неспособности мобилизовать людей на участие в избирательной кампании. Это влечет за собой целый шлейф. Ведь многие вопросы развития территории придется решать в тесном взаимодействии с населением, при его поддержке. А как можно работать?! Можно было бы, как вы раньше. Но так нельзя впредь! Когда вы не наладили контакт с взрослыми жителями района.

По словам Виталия Снесаря, в среднем явка 10 сентября 2017 года составила по краю 24,25%. На предстоящих президентских выборах, сообщали еще весной федеральные СМИ, регионам ставят задачу обеспечить явку избирателей в 70%, и из них 70% должны поддержать основного кандидата. Под ним понимается Владимир Путин, который заявил о согласии баллотироваться 6 декабря. А августе Элла Памфилова сообщила РБК, что с удивлением читает в прессе "домыслы о якобы "установке Кремля" в виде 70/70 (явка/результат)" на предстоящих президентских выборах.

Виталий Снесарь,

заместитель председателя правительства Алтайского края:

То, о чем говорит председатель ЦИК: что никто никаких цифр нигде не озвучивал, а назывались цифры 70 на 70, то есть 70% явки и 70% за главного кандидата, - это пусть будет темой разговора ЦИК и всех, кто в этом участвует. Для нас с вами никто таких рубежей не отменял.

Снесарь сразу предупредил глав: разговоры о том, что идет тенденция к снижению явки на выборах в целом, не принимаются.

Виталий Снесарь,

заместитель председателя правительства Алтайского края:

— Вы эту тему даже не поднимайте. Для вас такого словосочетания "снижение явки" просто нет. Это не аргумент. Никаких вариантов отступления, никаких фраз "да это же мне надо где-то 15% взять". Берите! Для этого сейчас созданы все условия.

Один из путей, настаивал вице-премьер, — это сверка списков избирателей.

Виталий Снесарь,

заместитель председателя правительства Алтайского края:

— Если хотите, назовите это чисткой. По данным специалистов в этой сфере, от 3% до 5% в списках на УИКах — это просто, давайте назовем, "мертвые души", просто не вычищенные. Все миграционные службы, ЗАГС, военные комиссариаты готовы включаться в работу. Создавайте рабочие группы, отслеживайте работу в еженедельном формате.

Также, сказал Снесарь, нужно будет уточнить информацию об избирателях, зарегистрированных, но не проживающих в муниципальном образовании.

Виталий Снесарь,

заместитель председателя правительства Алтайского края:

— Нынешняя система голосования позволяет при детальной работе удачно вывести явку на обозначенные позиции. Вы все прочитайте, чтобы потом могли своим землякам, людям разной интеллектуальной, юридической подготовки на понятном им языке объяснить, что и как нужно сделать.

Первое, второе и концерт

Руководители края объяснили, как главам нужно будет обеспечить и явку, и легитимность.

1. Оказать всецелую помощь в формировании института наблюдателей, сообщил Виталий Снесарь.

Виталий Снесарь,

заместитель председателя правительства Алтайского края:

— Этим будут заниматься Общественная палата, общественные организации федерального уровня, молодежные парламенты, партии. Ваша роль и место в этом процессе, безусловно, есть. И этим нужно заниматься: вы качественно подберете наблюдателей, а с помощью краевой избирательной комиссии мы их обучим, на что обращать внимание, как действовать, как отвечать на вопросы наблюдателей, скажем так, с другой стороны, как помогать избирателям. Это ваши помощники в обеспечении легитимности процесса.

2. Работать с правильными общественными организациями.

Виталий Снесарь,

заместитель председателя правительства Алтайского края:

— Есть общественные организации, которые вам также будут представлены и будут присутствовать на территории. Мы вам в персональном порядке их представим — тех, кто уж точно не является противниками. Понятно, что определенное напряжение от появления неизвестных людей на территории муниципального образования будет присутствовать. Мы вам постараемся эту ситуацию разъяснить. От вас мы ждем информации о подобных фактах. Если вы понимаете, что кто-то начинает проявлять к избирательной тематике особенный интерес, не стесняйтесь задавать вопросы.

3. Обеспечить торжественную атмосферу. Этой теме особенное внимание уделил Александр Карлин, который по ходе своей речи сильно пожурил своего зама Андрея Щукина и пояснил, как не нужно "окультуривать" людей.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

— Вы должны создать в день выборов президента страны атмосферу всенародного праздника, торжественного, значимого события.

При этом, подчеркнул глава региона, не нужно бездумно проводить концерты, циркуляр о чем поспешно уже разослало краевое ведомство.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

— Я вам обещаю, что то ведомство, которое это сделало так лихо и оперативно, я вам концерт организую 19 марта, я даже жанр его определю — это будет трагедия для вас. Так нельзя делать. Не успел я озвучить, что культура должна выстроиться внятно, уже — чирик — письмо написали. Где Андрей Евгеньевич? В командировке? Приедет — беседу проведем. Вы можете организовать концерт в клубе, люди придут, они у нас отзывчивые на ласку, послушают, проведут время, обменяются свежими деревенскими новостями и дружными рядами пройдут от клуба прямо к себе домой, потому что избирательный участок будет находиться в школе. И вот у нас будет концерт сам по себе, избиратели сами по себе, и мы будем с результатами тоже сами по себе. Я, может быть, утрирую и уделяю слишком много внимания этому сюжету, но в нем, как в капле воды отразилось все старорежимное, формально-демократическое отношение к делу. Обидно, что этот эталон показывает краевое ведомство.

Губернатор подчеркнул, что при подготовке выборов президента ему нужны "не кивалы, а соратники, которые понимают суть дела и активно в нем участвуют".

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края: