Кремль поставил задачу провести президентские выборы без скандалов

Эту установку дали полпредствам, силовым структурам, губернаторам, руководителям региональных избирательных комиссий. Об этом рассказали агентству несколько источников. "Задачу поставил лично Владимир Путин", — уточнил один из федеральных чиновников в беседе с РБК.

"Ключевых задач три — выборы должны быть открытые, легитимные и без скандалов. Все незаконные технологии должны пресекаться, виновные в их использовании будут жестко наказаны", — добавил другой федеральный чиновник в беседе с РБК. Если будут признаки, что "кто-то пытается нагнать результат", то с такими станут "безжалостно расставаться", уверяет собеседник агентства.

После единого дня голосования 10 сентября 2017 года возбудили несколько уголовных дел, касающихся нарушений на выборах, напоминает другой федеральный чиновник. Дела будут доведены до конца, и это сигнал всем, кто считает, что фальсификации останутся безнаказанными, утверждает он.

15 сентября ЦИК сообщила о возбуждении 12 уголовных дел, связанных с выборами. 20 сентября глава ЦИК Элла Памфилова отчиталась об отмене итогов голосования на девяти участках в Мордовии, Северной Осетии, Краснодарском и Алтайском краях, а также в Саратовской области, пишет bfm.ru.