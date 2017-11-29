Родина в опасности: в Совете Федерации заговорили о госперевороте в РФ

Эта комиссия была создана в июне и уже успела выявить факты вмешательства США в российские выборы — например, финансирование определенных кандидатов на пост глав регионов. Члены комиссии также предложили заблокировать сайты иностранных СМИ, нарушающих законы РФ, и разрешить иноагентам работать только при посредничестве российских организаций.

По словам главы комиссии Андрея Климова, доклад будет представлен в конце 2018 года. На данный момент готов пока лишь план — и из него следует, что документ будет состоять из двух частей: открытой и закрытой. Последняя будет недоступна не только журналистам, но и всем, кто "не имеет специального допуска".

В ней планируется оценить риски иностранного вмешательства в выборы президента РФ. В частности, сенаторы из спецкомиссии предполагают, что Запад намеревается использовать российскую молодежь в качестве "инструмента расшатывания национальных политических систем" и для "реализации сценариев цветных революций, государственных переворотов, социальной дестабилизации".

Составители доклада усматривают в этом замысел на перспективу: по их мнению, через 10-15 лет западные страны рассчитывают вырастить в среде российской молодежи лидеров, способных изменить конституционный строй, внутреннюю и внешнюю политику "в угоду интересам внешних заказчиков подобных программ".

Черный список "агентов влияния", предположительно вовлеченных в этот заговор, Совфед собирается представить в середине года — то есть уже после президентских выборов. Как сообщает агентство, в чье распоряжение попал план доклада, в "Черную книгу" могут войти персональные данные физических лиц, которых эксперты верхней палаты российского парламента сочтут виновными во вмешательстве во внутренние дела РФ.

Кроме того, авторы доклада предложат предотвращать подобные вмешательства на законодательном уровне — за счет внесения определенных поправок в действующее законодательство РФ, включая закрепление самого понятия "вмешательства во внутренние дела России" и наделение Совета Федерации правом на расследование этих случаев.

Еще одно изменение, которое предложат авторы доклада, — это разработка законопроекта, который позволит запретить реализацию на российской территории иностранных государственных программ без предварительного согласования с местными уполномоченными органами власти, пишет polit.ru.