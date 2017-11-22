Госпереворот? Опубликовано видео, как вооруженные люди в Луганске блокировали здания

21 ноября в центре Луганска неизвестные вооруженные люди блокировали административные здания, сообщает канал ГТРК ЛНР на видеохостинге Youtube.
Видно, что несколько вооруженных людей в масках дежурят у административных зданий. В сюжете канала отмечается, что они проигнорировали приказ главы ЛНР Игоря Плотницкого покинуть центр города. (Позднее в СМИ появились сообщения, что глава ЛНР бежал в Россию, прим.ред.), пишет znak.com.
Вооруженные люди представиться отказались, сообщив, что проводятся "совместные учения".
Между тем "Новые известия" сообщили, что в Луганске осуществлена попытка госпереворота.
Пользователи соцсетей из Луганска сообщали, что неизвестные военные — прибывшие из России "вежливые люди". Быстро было найдено и возможное объяснение их появления. Якобы недовольство Москвы вызвало высказывание исполняющего обязанности министра иностранных дел ЛНР Владислава Дейнего о том, что Луганск готов вернуться под контроль Киева, пишет Lenta.ru.
В Кремле опровергли сообщения о поддержке "определенных сил" в ЛНР, пишет Газета.Ru.
Утром 22 ноября появились сообщения, что глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий бежал в Россию, написал на своей странице в Facebook глава департамента коммуникации украинского МВД Артем Шевченко.
По данным "УСН-1492news", глава ЛНР находится в Донецке Ростовской области, его семья — в Воронеже.
"Новая газета" со ссылкой на источники сообщала, что в Луганск из Донецка прибыла колонна из нескольких десятков грузовиков "Урал" с военными из самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Президент Украины Петр Порошенко вечером 21 ноября провел экстренное заседание совета национальной безопасности, сообщается на сайте президента Украины Петра Порошенко.
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