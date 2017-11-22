Глава самопровозглашенной ЛНР бежал в Россию

"Согласно данным моих источников, лидер луганских террористов Игорь "Плотва" Плотницкий бежал в Россию. Пауки в банке продолжают жрать друг друга", — заявил Шевченко.

По данным "УСН-1492news", глава ЛНР находится в Донецке Ростовской области, его семья — в Воронеже.

Накануне в Луганске неизвестные вооруженные люди блокировали административные здания, сообщал ГТРК ЛНР в YouTube. Вместе с этим в городе отключили телевидение, а работников и студентов распустили по домам. За день до их появления Игорь Плотницкий отправил в отставку министра внутренних дел республики Игоря Корнета. РБК со ссылкой на источник в Кремле писал, что Москва в конфликте заняла сторону Корнета.

Ранее в Кремле опровергли сообщения о поддержке "определенных сил" в ЛНР, пишет Газета.Ru.

"Новая газета" со ссылкой на источники сообщала, что в Луганск из Донецка прибыла колонна из нескольких десятков грузовиков "Урал" с военными из самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Президент Украины Петр Порошенко вечером во вторник провел экстренное заседание совета национальной безопасности, сообщает "Украинская правда". По информации издания, Порошенко заявил о готовности украинских вооруженных сил "к любому развитию событий для обеспечения безопасности мирного населения", пишет znak.com.