Глава самопровозглашенной ЛНР бежал в Россию

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий бежал в Россию, написал на своей странице в Facebook глава департамента коммуникации украинского МВД Артем Шевченко.
"Согласно данным моих источников, лидер луганских террористов Игорь "Плотва" Плотницкий бежал в Россию. Пауки в банке продолжают жрать друг друга", — заявил Шевченко.
По данным "УСН-1492news", глава ЛНР находится в Донецке Ростовской области, его семья — в Воронеже.
Накануне в Луганске неизвестные вооруженные люди блокировали административные здания, сообщал ГТРК ЛНР в YouTube. Вместе с этим в городе отключили телевидение, а работников и студентов распустили по домам. За день до их появления Игорь Плотницкий отправил в отставку министра внутренних дел республики Игоря Корнета. РБК со ссылкой на источник в Кремле писал, что Москва в конфликте заняла сторону Корнета.
Ранее в Кремле опровергли сообщения о поддержке "определенных сил" в ЛНР, пишет Газета.Ru.
"Новая газета" со ссылкой на источники сообщала, что в Луганск из Донецка прибыла колонна из нескольких десятков грузовиков "Урал" с военными из самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Президент Украины Петр Порошенко вечером во вторник провел экстренное заседание совета национальной безопасности, сообщает "Украинская правда". По информации издания, Порошенко заявил о готовности украинских вооруженных сил "к любому развитию событий для обеспечения безопасности мирного населения", пишет znak.com.
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