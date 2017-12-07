Путин огласил свое решение об участии в выборах-2018

Владимир Путин заявил о намерении баллотироваться на выборах в 2018 году, сообщил он на собрании с работниками ГАЗа, передает РИА Новости.
Незадолго до этого он заявил, что будущий президент России должен пользоваться поддержкой граждан страны, пишут "Известия". "Это всегда для любого человека очень ответственное решение, потому что мотивом при принятии решения может быть только стремление улучшить жизнь людей в нашей стране, сделать страну более мощной, защищенной, устремленной в будущее. А достичь этих целей можно только при одном условии, если люди доверяют и поддерживают", — заявил Путин, отвечая на вопросы о предстоящих выборах на церемонии вручения ежегодной Всероссийской премии "Доброволец России — 2017" (цитата по РБК).
"Если я такое решение приму, то вы и люди, близкие вам по духу, поддержите это решение?", — спросил глава государства у собравшихся в зале. В ответ прозвучали оглушительные аплодисменты и крики "Да-а-а-а".
На ГАЗе сотрудник завода Артем Баранов заверил президента во всеобщей поддержке и попросил сделать рабочим подарок, огласив свое решение. "Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента", — сказал Путин в ответ.
Факт
Выборы президента России должны состояться в марте 2018 года.
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