Эксперты прокомментировали идею Кудрина об агломерации Томск — Новосибирск — Барнаул

26 ноября Алексей Кудрин на Общероссийском гражданском форуме заявил, что Россия обречена на развитие агломераций вокруг крупных городов. В стране насчитывается около 20 точек, где концентрируется жизнь страны. Две-три агломерации мирового уровня можно создать целенаправленно.

Заявление о возможности создания такой агломерации Кудрин сделал во время дискуссии с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Они оба признали, что игнорировать важность агломераций нельзя, пишет РБК. Кудрин напомнил, что половину ВВП в мире создают 380 городов, и тенденция эта будет только развиваться. В России потенциально мировые агломерации могут составить Екатеринбург — Челябинск — Пермь и Томск — Новосибирск — Барнаул.

Собянин также сообщил, что во всем мире продолжается урбанизация. "В сельской местности проживает сейчас 15 млн “лишних” человек, чье проживание там не требуется для обеспечения производства нужного количества сельскохозяйственной продукции, — цитирует Собянина znak.com. — Что мы начинаем делать? Спасать сельскую местность, небольшие города и тем самым идем против мирового тренда, который предполагает изменение структуры населения и ее концентрацию в мегаполисах".

По мнению Собянина, в каждом регионе "должны быть форпосты с мощными городами, а не с населением, размазанным по всей доске".

Достижение большой численности населения — один из ключевых факторов для возникновения агломерации, пояснил altapress.ru Павел Тулин, координатор КГИ в Алтайском крае, присутствовавший на встрече Кудрина и Собянина.

Павел Тулин,

координатор Комитета гражданских инициатив (КГИ) в Алтайском крае:

— Только при этом условии может включиться механизм ее создания. Конечно, должны быть и другие предпосылки. Но определенное число жителей для этого необходимо.

По мнению Натальи Зубаревич, профессора МГУ, директора региональной программы Независимого института социальной политики, говорить о целенаправленном создании агломераций невозможно. Они возникают только естественным путем. В качестве примера она привела Барнаул и Новоалтайск, а также Томск и расположенный рядом с ним Северск. Связи между ними — транспортные, трудовые, экономические — возникли самостоятельно.

Наталья Зубаревич,

профессор МГУ, директор региональной программы Независимого института социальной политики:

— Созданию агломерации можно только содействовать. Если бы сразу предлагались механизмы поддержки городов, если бы им выделялись средства на развитие, тогда мы бы могли с вами еще порассуждать. А так это не имеет смысла.

Вместе с тем, считает Тулин, противоречия между словами Кудрина и Зубаревич нет. Глава КГИ также считает, что агломерации могут быть созданы только при определенных условиях. Одно из них — скоростное транспортное сообщение. По словам Тулина, эксперты говорят, что человек должен уметь добраться из дома на работу за 1,5 часа. На территории должен иметься высокий научный потенциал, функционировать ресурсный центр. То есть агломерация должна стать центром притяжения. "Ее главный феномен в том и состоит, что агломерация предлагает людям то, что они ищут", — поясняет эксперт.

Но Тулин согласен, что в сегодняшних условиях говорить о возникновении агломерации Томск — Новосибирск — Барнаул абсурдно. Как и о сроках ее создания.

Павел Тулин,

координатор Комитета гражданских инициатив (КГИ) в Алтайском крае:

— Здесь можно апеллировать к словам другого известного ученого, экономиста Александра Аузана, который говорит, что беда России — в короткой дистанции прогнозирования.

Сейчас она составляет года три, а нужно минимум 10, а еще лучше — до 2035 года.