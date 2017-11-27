Кудрин предложил создать агломерацию из Барнаула, Новосибирска и Томска

В России можно насчитать 20 точек, где "концентрируется" вся жизнь страны, сказал Кудрин в ходе дискуссии с нынешним мэром Москвы Сергеем Собяниным в рамках Общероссийского гражданского форума, пишет РБК. Это крупные города плюс более мелкие, но находящиеся довольно близко. Две-три агломерации нужно создать целенаправленно, есть несколько вариантов, рассказал Кудрин: Томск — Новосибирск — Барнаул, Урал и Казань — Самара — Ульяновск.
"Я знаю, сегодня проблема в отношениях между губернаторами и мэрами крупных городов. Обычно сегодня война между губернаторами и мэрами крупных городов заканчивается победой губернаторов в ущерб развитию городов. Переносятся полномочия в субъект Российской Федерации, в городах вводятся сити-менеджеры, подчиненные губернатору. А губернатор отвечает и за сельские районы, ему нужно выравнивать уровень жизни", — рассказал Кудрин.
Бюджетная обеспеченность крупных городов (столиц регионов) ниже, чем у средних, на 15%, хотя они приносят в бюджет больше доходов от налогов, отметил Кудрин.
По мнению главы Центра стратегических разработок (ЦСР) нужна программа по поддержке роста агломераций, это "жизненно важный" вопрос не только для экономики, но и для социального самочувствия. Люди из крупных городов, особенно за Уралом, на Дальнем Востоке, "не чувствуют, что живут в современном мире", они не должны уступать Южной Корее, Китаю, Японии. Возможно, стоит даже создать государственные программы по перераспределению ресурсов между регионами и центром, рассуждал Кудрин, дать им новые строительные полномочия, а также полномочия в области финансов, медицины, образования, транспортного обеспечения. "Не загонять в узкие рамки нынешнего понимания бюджетного кодекса, сделать более гибкими" — подчеркнул Кудрин.
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