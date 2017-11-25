Кудрин считает позорным уровень бедности в России

Алексей Кудрин считает главным вызовом для экономики России высокий уровень бедности. В течение шести лет его необходимо сократить на треть, заявил глава Центра стратегических разработок на Общероссийском гражданском форуме, пишет ТАСС.
"Даже в благоприятный период до кризиса мы имели чрезмерный уровень бедности. Стране с таким ВВП и ВВП на душу населения такой уровень бедности иметь позорно, поэтому в тех предложениях, которые мы готовим, бедность минимум за лет пять или шесть нужно сократить на четверть или на треть", — сказал Кудрин.
Глава ЦСР отметил, что уровень жизни в России снижается уже третий год, что порождает рост бедности и неравенства. "Не все сегодня могут одинаково двигаться в сторону улучшения своего положения", — пояснил он.
Еще один вызов, по его словам, — это технологическое отставание страны. Третьим риском Кудрин считает международную изоляцию, риски которой "мы сами создаем", пишут "Ведомости".
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.