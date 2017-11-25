Кудрин считает позорным уровень бедности в России

"Даже в благоприятный период до кризиса мы имели чрезмерный уровень бедности. Стране с таким ВВП и ВВП на душу населения такой уровень бедности иметь позорно, поэтому в тех предложениях, которые мы готовим, бедность минимум за лет пять или шесть нужно сократить на четверть или на треть", — сказал Кудрин.

Глава ЦСР отметил, что уровень жизни в России снижается уже третий год, что порождает рост бедности и неравенства. "Не все сегодня могут одинаково двигаться в сторону улучшения своего положения", — пояснил он.

Еще один вызов, по его словам, — это технологическое отставание страны. Третьим риском Кудрин считает международную изоляцию, риски которой "мы сами создаем", пишут "Ведомости".