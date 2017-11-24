Эксперты Кудрина не увидели у российского правительства программы развития страны

Некоторые ответы экспертного сообщества социологи сравнили с итогами всероссийского опроса "Левады" (1600 человек) в августе и октябре. Доклад с итогами исследованиями имеется у РБК.



Всего лишь 11% участников сообщества ОГФ считают, что у нынешнего правительства есть программа развития и модернизации страны.

36% говорят про лишь общее представление российской власти о такой программе, и большинство — 53% респондентов — уверены в отсутствии у правительства подобной программы.

Ответы экспертов Кудрина скептичнее по отношению к правительству по сравнению с данными общероссийского опроса Левада-центра в октябре: тогда о наличии программы модернизации у правительства заявили 37% респондентов и только треть сказали о ее отсутствии.

В мае команда Алексея Кудрина закончила работу над стратегией развития страны на следующие шесть лет после президентских выборов 2018 года. Стратегия состоит из приоритетов и проектов. Главные приоритеты: люди, технологии и госуправление.

По словам главы Центра стратегических разработок (ЦСР), стратегия должна стать документом, объединяющим разные слои населения. "Она должна быть востребована страной… Стратегия — это политический документ, президент должен ее полностью разделять, поэтому он, может быть, что-то добавит или что-то исключит", — отметил Кудрин.