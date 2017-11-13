В Новоалтайске женщина выломала дверь в квартиру любовницы своего мужчины

В Новоалтайске перед судом предстанет 39-летняя женщина, которую обвиняют в незаконном проникновении в жилище. Горожанка залезла в квартиру к любовнице своего мужчины, выломав дверь.
По версии краевой прокуратуры, обвиняемая заподозрила своего сожителя в измене и для выяснения отношений решила зайти в гости к сопернице. С этой целью женщина узнала ее адрес, пришла к ней домой и выломала входную дверь. После этого зашла в квартиру и устроила скандал. На место происшествия по вызову прибыли сотрудники полиции, зачинщицу конфликта доставили в ОМВД для дальнейшего разбирательства.
Женщине грозит наказание в виде исправительных работ на срок до одного года.
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