Барнаульца, лишенного прав почти на 50 лет, будут судить за хранение наркотиков

Сегодня, 09:10.
Происшествия

Прокуратура Ленинского района Барнаула утвердила обвинительное заключение в отношении мужчины, которого обвиняют в незаконном обороте наркотиков и повторном управлении транспортом в пьяном виде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Марихуана.
Марихуана. Фото: из открытых источников в Интернете.

По версии следствия, с 2006 года мужчину 17 раз лишали водительских прав общим сроком до 06.02.2053, то есть более, чем на 46 лет. Но он снова сел пьяный за руль и его задержали сотрудники ОБДПС.

Во время обыска у него дома нашли более килограмма марихуаны.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров