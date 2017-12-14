Барнаульца, лишенного прав почти на 50 лет, будут судить за хранение наркотиков

Прокуратура Ленинского района Барнаула утвердила обвинительное заключение в отношении мужчины, которого обвиняют в незаконном обороте наркотиков и повторном управлении транспортом в пьяном виде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, с 2006 года мужчину 17 раз лишали водительских прав общим сроком до 06.02.2053, то есть более, чем на 46 лет. Но он снова сел пьяный за руль и его задержали сотрудники ОБДПС.
Во время обыска у него дома нашли более килограмма марихуаны.
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