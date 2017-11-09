Бийчанин, варивший наркотики в котелке, напугал свою бабушку

Полицейские изъяли у ранее судимого бийчанина котелок с наркотиками, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
В полицию позвонила пенсионерка из Бийска. Она рассказала, что ее 39-летний внук находится в неадекватном состоянии.
Полицейские, приехавшие на вызов, увидели не совсем адекватного мужчину. Он отказался пройти медицинское освидетельствование.
При осмотре квартиры полицейские обнаружили металлический котелок с жидкостью коричневого цвета и растительной массой. Экспертиза показала, что изъятое зелье содержит 22 грамма марихуаны и 0,82 грамма гашишного масла.
Полицейские возбудили уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
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