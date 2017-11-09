Бийчанин, варивший наркотики в котелке, напугал свою бабушку

В полицию позвонила пенсионерка из Бийска. Она рассказала, что ее 39-летний внук находится в неадекватном состоянии.

Полицейские, приехавшие на вызов, увидели не совсем адекватного мужчину. Он отказался пройти медицинское освидетельствование.

При осмотре квартиры полицейские обнаружили металлический котелок с жидкостью коричневого цвета и растительной массой. Экспертиза показала, что изъятое зелье содержит 22 грамма марихуаны и 0,82 грамма гашишного масла.

Полицейские возбудили уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.