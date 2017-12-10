Житель Алтайского края хранил в сарае 6 килограммов наркотиков

Два мешка наркотиков общим весом 6 кг обнаружили полицейские у жителя селя Ветренно-Телеутское в Каменсокм районе. 52-летний мужчина хранил зелье в сарае на приусадебном участке, сообщает пресс-служба краевого управления МВД..
Информацию о том, что этот человек может хранить наркотики полицейские установили в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. В усадьбе подозреваемого провели обыск и нашли два мешка с подозрительной сушеной травой. Изъятое вещество отправили на экспертизу, которая показала, что в мешках была марихуана.
Задержанный хозяин зелья пояснил, что набрал коноплю в окрестностях села и собирался использовать ее в личных целях. Этот мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотиков в крупном размере. Его могут посадить на срок до 10 лет.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.