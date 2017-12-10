Житель Алтайского края хранил в сарае 6 килограммов наркотиков

Информацию о том, что этот человек может хранить наркотики полицейские установили в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. В усадьбе подозреваемого провели обыск и нашли два мешка с подозрительной сушеной травой. Изъятое вещество отправили на экспертизу, которая показала, что в мешках была марихуана.

Задержанный хозяин зелья пояснил, что набрал коноплю в окрестностях села и собирался использовать ее в личных целях. Этот мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотиков в крупном размере. Его могут посадить на срок до 10 лет.