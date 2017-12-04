На барнаульском рынке изъяли больше 23 килограммов насвая

На барнаульском рынке нашли больше 23 килограммов насвая. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю. На барнаульском рынке нашли больше 23 килограммов насвая. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю. На барнаульском рынке нашли больше 23 килограммов насвая. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю. На барнаульском рынке нашли больше 23 килограммов насвая. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю. На барнаульском рынке нашли больше 23 килограммов насвая. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю.

О том, что на рынке продают насвай, полицейским сообщили местные жители. Во время контрольной закупки информация подтвердилась. Продавцов задерживали представители различных подразделений полиции. Среди них были сотрудники следствия и уголовного розыска.

При обыске полицейские изъяли больше 23 килограммов насвая. Продавцов привлекли к административной ответственности. Им грозят крупные штрафы.