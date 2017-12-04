На барнаульском рынке изъяли больше 23 килограммов насвая

Полицейские изъяли более 23 килограммов насавя на одном из рынков Барнаула, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
На барнаульском рынке нашли больше 23 килограммов насвая. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю.
На барнаульском рынке нашли больше 23 килограммов насвая. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю.
На барнаульском рынке нашли больше 23 килограммов насвая. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю.
На барнаульском рынке нашли больше 23 килограммов насвая. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю.
На барнаульском рынке нашли больше 23 килограммов насвая. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю.
О том, что на рынке продают насвай, полицейским сообщили местные жители. Во время контрольной закупки информация подтвердилась. Продавцов задерживали представители различных подразделений полиции. Среди них были сотрудники следствия и уголовного розыска.
При обыске полицейские изъяли больше 23 килограммов насвая. Продавцов привлекли к административной ответственности. Им грозят крупные штрафы.
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