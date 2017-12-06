Жители Алтайского края получили из Европы письма, пропитанные ЛСД.

Сотрудники ФСБ изъяли конверты у бийчанина и барнаульца. Внутри были кусочки бумаги с ярким рисунком. Экспертиза показала, что письма пропитали ЛСД, наркотиком синтетического производства.

Письма отправляли из разных стран. Среди них Испания, Нидерланды и Украина.

Уголовные дела возбудили по статье о контрабанде наркотиков.