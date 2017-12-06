Жители Алтайского края получили из Европы письма, пропитанные ЛСД.

Жители Барнаула и Бийска получили письма с бумагой, пропитанной ЛСД, сообщает пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю. Конверты присылали из европейских стран.
Сотрудники ФСБ изъяли конверты у бийчанина и барнаульца. Внутри были кусочки бумаги с ярким рисунком. Экспертиза показала, что письма пропитали ЛСД, наркотиком синтетического производства.
Письма отправляли из разных стран. Среди них Испания, Нидерланды и Украина.
Уголовные дела возбудили по статье о контрабанде наркотиков.
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