В Бийске подростка приговорили к трем годам колонии за попытку продажи наркотиков

В Бийске 17-летний ученик музыкального колледжа планировал продавать наркотики, но был задержан полицейскими, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
По данным следствия, в июля прошлого года подросток захотел продать наркотики. В интернете парень находил информацию о закладках, а потом забирал наркотики. Дома подросток расфасовывал вещества в пакетики и прятал их по городу. Затем он через интернет сообщал, где именно спрятал "товар".
В августе бийчанин перестал этим заниматься, но оставил у себя около 7 граммов вещества. Остатки наркотиков подросток решил продать в январе 2017 года. Но полицейские задержали бийчанина.
Суд приговорил подростка к трем годам лишения свободы с отбыванием срока в воспитательной колонии.
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