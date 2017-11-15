В Бийске подростка приговорили к трем годам колонии за попытку продажи наркотиков

По данным следствия, в июля прошлого года подросток захотел продать наркотики. В интернете парень находил информацию о закладках, а потом забирал наркотики. Дома подросток расфасовывал вещества в пакетики и прятал их по городу. Затем он через интернет сообщал, где именно спрятал "товар".

В августе бийчанин перестал этим заниматься, но оставил у себя около 7 граммов вещества. Остатки наркотиков подросток решил продать в январе 2017 года. Но полицейские задержали бийчанина.

Суд приговорил подростка к трем годам лишения свободы с отбыванием срока в воспитательной колонии.