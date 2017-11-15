Барнаульский участковый сбывал наркотики через закладки

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, 12 ноября полицейский оставил 16 закладок с наркотиками в Ленинском районе. При обыске у него нашли порцию наркотиков, которые он намеревался сбыть. Всего у подозреваемого нашли 8 грамм синтетического наркотика.

В краевом ГУ МВД сообщили, что по результатам проверки полицейского уволят.