Барнаульский участковый сбывал наркотики через закладки

В Барнауле возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего участкового, которого подозревают в сбыте наркотиков в особо крупном размере.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, 12 ноября полицейский оставил 16 закладок с наркотиками в Ленинском районе. При обыске у него нашли порцию наркотиков, которые он намеревался сбыть. Всего у подозреваемого нашли 8 грамм синтетического наркотика.
В краевом ГУ МВД сообщили, что по результатам проверки полицейского уволят.
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