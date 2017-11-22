Контрабандист пытался ввести в Алтайский край наркотики, спрятанные в тайнике машины

В Алтайском крае осудили мужчину, который пытался ввести в регион марихуану из Казахстана, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.
Контрабанда наркотиков. Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.
Контрабанда наркотиков. Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.
Контрабанда наркотиков. Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.
По данным следствия, в мае на пропускном пункте во время проверки автомобиля собака пограничников среагировала на наркотики. Машина приехала из Казахстана. Водитель отказался предоставить автомобиль к осмотру и попытался помешать пограничникам. Мужчину задержали, а автомобиль досмотрели.
В машине нашли спрятанный сверток с марихуаной. Его вес составил 30 грамм.
Мужчину приговорили к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы. Кроме того, он должен заплатить штраф 50 тыс. рублей.
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