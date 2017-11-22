Контрабандист пытался ввести в Алтайский край наркотики, спрятанные в тайнике машины

Контрабанда наркотиков. Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю. Контрабанда наркотиков. Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю. Контрабанда наркотиков. Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.

По данным следствия, в мае на пропускном пункте во время проверки автомобиля собака пограничников среагировала на наркотики. Машина приехала из Казахстана. Водитель отказался предоставить автомобиль к осмотру и попытался помешать пограничникам. Мужчину задержали, а автомобиль досмотрели.

В машине нашли спрятанный сверток с марихуаной. Его вес составил 30 грамм.

Мужчину приговорили к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы. Кроме того, он должен заплатить штраф 50 тыс. рублей.