Наркотики могли стать причиной гибели красноярского студента, выпавшего из окна

В Следственном комитете подтвердили информацию о том, что парень упал с высоты 14-го этажа. Незадолго до гибели он отдыхал с друзьями в общежитии на проспекте Свободном.

Приятели студента стали свидетелями трагедии. Сейчас они дают показания. По предварительной информации, погибший парень и его знакомые могли употреблять наркотики. В ближайшее время эту версию подтвердит или опровергнет экспертиза.