Наркотики могли стать причиной гибели красноярского студента, выпавшего из окна

В Красноярске 21-летний студент Сибирского федерального университета выпал из окна вечером 2 декабря. По предварительной информации, причиной трагедии могли стать наркотики, сообщает "Сиб.фм".
В Следственном комитете подтвердили информацию о том, что парень упал с высоты 14-го этажа. Незадолго до гибели он отдыхал с друзьями в общежитии на проспекте Свободном.
Приятели студента стали свидетелями трагедии. Сейчас они дают показания. По предварительной информации, погибший парень и его знакомые могли употреблять наркотики. В ближайшее время эту версию подтвердит или опровергнет экспертиза.
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