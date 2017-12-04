Наркотики могли стать причиной гибели красноярского студента, выпавшего из окна

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Происшествия

В Красноярске 21-летний студент Сибирского федерального университета выпал из окна вечером 2 декабря. По предварительной информации, причиной трагедии могли стать наркотики, сообщает "Сиб.фм".

Скорая помощь.
Скорая помощь. Фото: Москвы Moscow-Live.ru/www.flickr.com/CC BY-NC-SA.

В Следственном комитете подтвердили информацию о том, что парень упал с высоты 14-го этажа. Незадолго до гибели он отдыхал с друзьями в общежитии на проспекте Свободном.

Приятели студента стали свидетелями трагедии. Сейчас они дают показания. По предварительной информации, погибший парень и его знакомые могли употреблять наркотики. В ближайшее время эту версию подтвердит или опровергнет экспертиза.

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