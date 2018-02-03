Собака помогла алтайским полицейским найти вора, который по пьяни не смог утащить холодильник

В полицию обратилась жительница села Староалейское. У нее есть дом, в котором она не живет, но следит за его сохранностью. Однажды она обнаружила, что из хозяйственной постройки похитили дрова и уголь. Также злоумышленники взломали замок входной двери, вошли в дом и повредили холодильник.

Немецкая овчарка привела правоохранителей к дому на той же улице. Житель того дома признался, что проник в дом и попытался похитить из него холодильник, но так как был сильно пьян, то не смог его один унести. После этого он перетащил к себе дрова с углём.

Ранее к уголовной ответственности молодой человек не привлекался. Полиция проводит проверку.