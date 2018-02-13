На Алтае девушка обчистила чужие сумки и потеряла украденное по дороге домой

В Горно-Алтайске девушка украла деньги из чужой сумки, а потом потеряла их, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.
По предварительной информации, подозреваемая отдыхала в кафе с подругами. Перед закрытием заведения компания собиралась домой и девушка по ошибке взяла чужие сумочки. Приятельницы сказали, что это не их вещи и попросили отнести обратно. Однако подозреваемая поступила иначе. В туалете она вытащила из сумочки семь тысяч рублей, а потом выкинула чужие вещи рядом со входом в кафе
Подозреваемой оказалась 20-летняя сельчанка, которая учится в одном из колледжей города. Девушка призналась в содеянном и рассказала, что хотела потратить деньги, но они выпали из кармана, когда она шла домой.
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