На Алтае девушка обчистила чужие сумки и потеряла украденное по дороге домой

По предварительной информации, подозреваемая отдыхала в кафе с подругами. Перед закрытием заведения компания собиралась домой и девушка по ошибке взяла чужие сумочки. Приятельницы сказали, что это не их вещи и попросили отнести обратно. Однако подозреваемая поступила иначе. В туалете она вытащила из сумочки семь тысяч рублей, а потом выкинула чужие вещи рядом со входом в кафе

Подозреваемой оказалась 20-летняя сельчанка, которая учится в одном из колледжей города. Девушка призналась в содеянном и рассказала, что хотела потратить деньги, но они выпали из кармана, когда она шла домой.