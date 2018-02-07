В Алтайском крае женщина избила старика палкой и украла его обручальное кольцо

По предварительной информации, вечером в селе Краснощеково местная жительница была в гостях у пенсионера. Она попросила деньги в долг, а мужчина отказал. После этого сельчанка несколько раз ударила старика палкой и сняла с его руки обручальное кольцо. Женщина вышла через окно.

Подозреваемую задержали, против нее возбудили уголовное дело. Женщине грозит лишение свободы до семи лет.

Полицейские изъяли и вернули похищенное кольцо пенсионеру.