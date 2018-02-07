В Алтайском крае женщина избила старика палкой и украла его обручальное кольцо

Вчера, 20:45.
Происшествия

В Краснощековском районе полицейские  задержали 32-летнюю женщину, которую подозревают в ограблении 78-летнего пенсионера, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Кольцо.
Кольцо. Фото: СС0.

По предварительной информации, вечером в селе Краснощеково местная жительница была в гостях у пенсионера. Она попросила деньги в долг, а мужчина отказал. После этого сельчанка несколько раз ударила старика палкой и сняла с его руки обручальное кольцо. Женщина вышла через окно.

Подозреваемую задержали, против нее возбудили уголовное дело. Женщине грозит лишение свободы до семи лет.

Полицейские изъяли и вернули похищенное кольцо пенсионеру.

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