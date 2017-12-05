В Барнауле лжеювелир сдал в ломбард кольца девушки

В Барнауле вынесли приговор 20-летнему мужчине, обвиняемому в мошенничестве. Он украл кольца у девушки, сообщает прокуратура Алтайского края.
По данным следствия, в июне парень познакомился с девушкой в социальной сети. Во время встречи он заметил у нее на руках золотые кольца. Они принадлежали матери девушки.
Парень представился ювелиром и сказал, что может почистить и починить кольца. Девушка отдала украшения, а злоумышленник сдал кольца в ломбард.
Мужчина признал свою вину. Он раскаялся и частично возместил ущерб.
Барнаульца приговорили к двум годам лишения свободы условно. Также обвиняемому придется возместить ущерб.
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