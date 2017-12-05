В Барнауле лжеювелир сдал в ломбард кольца девушки

По данным следствия, в июне парень познакомился с девушкой в социальной сети. Во время встречи он заметил у нее на руках золотые кольца. Они принадлежали матери девушки.

Парень представился ювелиром и сказал, что может почистить и починить кольца. Девушка отдала украшения, а злоумышленник сдал кольца в ломбард.

Мужчина признал свою вину. Он раскаялся и частично возместил ущерб.

Барнаульца приговорили к двум годам лишения свободы условно. Также обвиняемому придется возместить ущерб.