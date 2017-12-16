Барнаулец за два дня обчистил завод на 3 млн рублей

С заброшенного кирпичного завода пропали электротрансформатор, ограда, провода, дымососы, ворота и рельсы. Сумма причиненного ущерба составила около трех миллионов рублей.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний барнаулец. Ранее мужчина не был судим. Он признал свою вину.

Злоумышленник два дня резал металл на заброшенном заводе и вывозил на своей машине. Украденное он сдавал.

Против мужчины возбуди уголовное дело. Ему грозит лишение свободы до десяти лет со штрафом 1 млн рублей.