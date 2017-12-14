В Алтайском крае дерзкие грабители за секунды обчистили магазин. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю. В Алтайском крае дерзкие грабители за секунды обчистили магазин. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю. В Алтайском крае дерзкие грабители за секунды обчистили магазин. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю. В Алтайском крае дерзкие грабители за секунды обчистили магазин. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю. В Алтайском крае дерзкие грабители за секунды обчистили магазин. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю.

Кража произошла в конце ноября. Неизвестные взломали рольставни и разбили стеклянную дверь магазина в селе Зональное. Оттуда они украли ящик кассы с деньгами. Внутри было 50 тыс. рублей. Воры провели в магазине несколько секунд.

Полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались двое жителей Бийска 22-х и 23-х лет. Они признали свою вину.

Против бийчан возбудили уголовное дело по статье о краже. Им грозит лишение свободы до пяти лет. Одного из задержанных уже заключили под стражу.