В Алтайском крае задержали мужчин, подозреваемых в краже. Они похитили из кассы магазина 50 тыс. рублей, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
В Алтайском крае дерзкие грабители за секунды обчистили магазин. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю.
В Алтайском крае дерзкие грабители за секунды обчистили магазин. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю.
В Алтайском крае дерзкие грабители за секунды обчистили магазин. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю.
В Алтайском крае дерзкие грабители за секунды обчистили магазин. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю.
В Алтайском крае дерзкие грабители за секунды обчистили магазин. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю.
Кража произошла в конце ноября. Неизвестные взломали рольставни и разбили стеклянную дверь магазина в селе Зональное. Оттуда они украли ящик кассы с деньгами. Внутри было 50 тыс. рублей. Воры провели в магазине несколько секунд.
Полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались двое жителей Бийска 22-х и 23-х лет. Они признали свою вину.
Против бийчан возбудили уголовное дело по статье о краже. Им грозит лишение свободы до пяти лет. Одного из задержанных уже заключили под стражу.
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