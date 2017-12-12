Сотрудницу алтайской частной клиники будут судить за кражу

Сегодня, 10:16.
Происшествия

В Бийске работницу частной медицинской клиники обвиняют в краже денег, сообщает краевая прокуратура.

Суд.
Суд. Фото: открытые источники (CC0).

Следователи установили, что женщина, работающая в частной клинике, захотела улучшить свое материальное положение. В течение полутора месяцев она похищала деньги, которые платили клиенты учреждения. Общий ущерб, причиненный клинике, составил 38 тыс. рублей.

Уголовное дело направили в суд.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров