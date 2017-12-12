Сотрудницу алтайской частной клиники будут судить за кражу

Следователи установили, что женщина, работающая в частной клинике, захотела улучшить свое материальное положение. В течение полутора месяцев она похищала деньги, которые платили клиенты учреждения. Общий ущерб, причиненный клинике, составил 38 тыс. рублей.

Уголовное дело направили в суд.