В Алтайском крае мужчина потратил деньги организации, а полицейским сообщил о нападении

В Бийске мужчину осудили за ложный донос. Сотрудник организации потратил деньги, а полицейским рассказал, что на него напали, сообщает краевая прокуратура.
Суд установил, что мужчина потратил деньги организации. После этого он позвонил в полицию и сообщил, что неизвестный ударил его по голове на улице и украл сумку с деньгами. Внутри было 132 тыс. 500 рублей.
Позднее мужчина признался, что кражи не было, а деньги потратил он сам. Сотрудника организации оштрафовали на 40 тыс. рублей.
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