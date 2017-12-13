В Алтайском крае мужчина потратил деньги организации, а полицейским сообщил о нападении

Суд установил, что мужчина потратил деньги организации. После этого он позвонил в полицию и сообщил, что неизвестный ударил его по голове на улице и украл сумку с деньгами. Внутри было 132 тыс. 500 рублей.

Позднее мужчина признался, что кражи не было, а деньги потратил он сам. Сотрудника организации оштрафовали на 40 тыс. рублей.