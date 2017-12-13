Шесть друзей алтайского Оушена: в Барнауле 7 мужчин обманули банки на 1,5 млн рублей

Один из осужденных получил деньги и убедил приятелей пойти в банковские организации, чтобы взять кредит. Знакомые предоставили о себе ложную информацию. Кроме того, подстрекатель нашел документы, которые дают право для получения денег. Также мужчина выступил в роли фиктивного работодателя приятелей.

Осужденные похитили более 1,5 млн рублей. Кроме того, двое из них также украли 80 тыс. рублей у жительницы Калманского района.

Двоих мужчин приговорили к лишению свободы, трех мужчин амнистировали, остальным суд назначил условное наказание.

Приговор еще не вступил в законную силу.