В Алтайском крае женщина два года получала выплаты за несуществующего ребенка

В Алтайском крае в суд направили уголовное дело против женщины, которая два года получала выплаты за несуществующего ребенка, сообщает краевая прокуратура.
По данным следствия, в декабре 2015 года женщина рассказала, что дома без помощи врачей родила ребенка. В ЗАГС она взяла с собой чужого младенца, которого выдавала за свою дочь.
Обвиняемая получила поддельное свидетельство о рождении на имя ребенка, которого нет. После этого женщина отнесла документы о "новорожденном" в отдел социальной защиты.
Два года она получала выплаты за несуществующего ребенка. Из бюджета обвиняемой заплатили больше 320 тыс. рублей.
Женщину обвиняют в мошенничестве. Уголовное дело направили в суд.
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