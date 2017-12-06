В Алтайском крае женщина два года получала выплаты за несуществующего ребенка

По данным следствия, в декабре 2015 года женщина рассказала, что дома без помощи врачей родила ребенка. В ЗАГС она взяла с собой чужого младенца, которого выдавала за свою дочь.

Обвиняемая получила поддельное свидетельство о рождении на имя ребенка, которого нет. После этого женщина отнесла документы о "новорожденном" в отдел социальной защиты.

Два года она получала выплаты за несуществующего ребенка. Из бюджета обвиняемой заплатили больше 320 тыс. рублей.

Женщину обвиняют в мошенничестве. Уголовное дело направили в суд.