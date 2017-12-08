В Алтайском крае мужчина по поддельным документам хотел получить больше 2 млн компенсации

Суд признал виновным 36-летнего жителя Третьяковского района. Мужчина по поддельным документам хотел получить компенсацию более 2 млн рублей, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
По данным следствия, в 2014 году против мужчины прекратили уголовное дело. Он получил право на реабилитацию. Обвиняемый заплатил адвокату 100 тыс. рублей. Позднее мужчина подделал документы, в которых указал, что потратил на услуги защитника 1 млн 800 тыс. рублей.
С фиктивными документами обвиняемый обратился суд с заявлением о возмещении ущерба. Мужчине должны были выплатить более 2 млн 200 тыс. рублей с учетом уровня инфляции. Однако суд отменил апелляционную инстанцию постановления районного суда.
Следователи доказали мошенничество мужчины. Суд признал его виновным. Мужчине назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Кроме того, подсудимый должен заплатить штраф 100 тыс. рублей.
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