В Алтайском крае мошенники пообещали пенсионерке компенсацию и похитили полмиллиона рублей

По данным следствия, 66-летней пенсионерке позвонил неизвестный. Мужчина представился работником госорганизации и пообещал женщине компенсацию за медицинский аппарат, который она купила.

Когда пенсионерка поверила незнакомцу, то ей стали звонить и другие люди. Все они просили ее перевести деньги на счет. Женщина поддалась на уговоры и отправила 455 тысяч рублей. После этого мошенники перестали выходить на связь. В итоге никакой компенсации пенсионерка не получила.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Известно, что номера телефонов звонивших зарегистрированы в Москве.