В Алтайском крае мошенники пообещали пенсионерке компенсацию и похитили полмиллиона рублей

В Бийске мошенники обманули пенсионерку. Они пообещали ей компенсацию за медицинский аппарат, а когда женщина поверила, то заставили перевести им почти полмиллиона рублей, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
По данным следствия, 66-летней пенсионерке позвонил неизвестный. Мужчина представился работником госорганизации и пообещал женщине компенсацию за медицинский аппарат, который она купила.
Когда пенсионерка поверила незнакомцу, то ей стали звонить и другие люди. Все они просили ее перевести деньги на счет. Женщина поддалась на уговоры и отправила 455 тысяч рублей. После этого мошенники перестали выходить на связь. В итоге никакой компенсации пенсионерка не получила.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Известно, что номера телефонов звонивших зарегистрированы в Москве.
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