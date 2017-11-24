Мошенники из Уфы обманули 20 жителей Алтайского края при продаже недвижимости

Полицейские из Алтайскому краю раскрыли 20 случаев мошенничества, которые совершили злоумышленники из Уфы, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
По данным следствия, несколько месяцев 42-летний мужчина и 31-летняя женщина звонили жителям Алтайского края, которые выставляли объявления о продаже недвижимости. Злоумышленники говорили, что хотят купить недвижимость, но находятся далеко. Они обещали перевести часть денег и просили у продавцов номер банковского счета.
Когда жертвы давали свои данные, злоумышленники под разными предлогами заставляли людей перечислять деньги. В большинстве случаев с потерпевшими говорили женщина по имени Надежда.
Общая сумма ущерба составила более 630 тыс. рублей.
Против злоумышленников возбудили уголовное дело. Им грозит лишение свободы до шести лет.
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