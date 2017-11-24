Мошенники из Уфы обманули 20 жителей Алтайского края при продаже недвижимости

Сегодня, 11:40.
Происшествия

Полицейские из Алтайскому краю раскрыли 20 случаев мошенничества, которые совершили злоумышленники из Уфы, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Банковская карта, зарплата.
Банковская карта, зарплата. Фото: СС0.

По данным следствия, несколько месяцев 42-летний мужчина и 31-летняя женщина звонили жителям Алтайского края, которые выставляли объявления о продаже недвижимости. Злоумышленники говорили, что хотят купить недвижимость, но находятся далеко. Они обещали перевести часть денег и просили у продавцов номер банковского счета.

Когда жертвы давали свои данные, злоумышленники под разными предлогами заставляли людей перечислять деньги. В большинстве случаев с потерпевшими говорили женщина по имени Надежда.

Общая сумма ущерба составила более 630 тыс. рублей.

Против злоумышленников возбудили уголовное дело. Им грозит лишение свободы до шести лет.

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