Дело о мошенничестве с квартирами алтайских сирот ушло в суд

По версии следствия, с января 2014 года по август 2016 года обвиняемая, занимая должность начальника отдела Главстроя, спланировала ряд преступлений и вовлекла в преступную группу сотрудников риэлтерского агентства. По сведениям altapress.ru, речь идет о Татьяне Филатовой.

Чиновница располагала необходимой информацией о планируемом проведении электронных аукционов по поставке жилья, первоначальной цене аукциона и требованиях, предъявляемых к квартирам. Эти сведения она передавала подконтрольным ей риэлторам, которые в рамках адресных инвестиционных программ подыскивали жилье, находящееся в неудовлетворительном состоянии, стоимость которого была значительно ниже стоимости, объявленной для аукциона.

Члены ОПГ реализовали 75 жилых помещений, чем причинили бюджету РФ и Алтайского края ущерб в сумме более 16 миллионов рублей.

Объем уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением составил более 90 томов. Его направили в суд.