В Алтайском крае подростки украли из магазина арсенал оружия

В Бийском районе полицейские задержали несовершеннолетних парней. Их подозревают в краже пневматического оружия, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
Ночью неизвестные проникли в торговый павильон на привокзальной площади Бийска. Грабители взломали рольставни. Злоумышленники украли три пневматических пистолета, два стартовых револьвера и пару ножей-бабочек. Общая сумма ущерба составила более 25 тыс. рублей.
Полицейские задержали двух подозреваемых. Ими оказались 17-летние жители одного из сел Бийского района.
Подростки написали явки с повинной. Один из них уже имел проблемы с законом. Полицейские продолжают расследование.
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