В Алтайском крае подростки украли из магазина арсенал оружия

Сегодня, 20:11.
Происшествия

В Бийском районе полицейские задержали несовершеннолетних парней. Их подозревают в краже пневматического оружия, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Пистолет, оружие.
Пистолет, оружие. Фото: Открытые источники в Интернете (СС0).

Ночью неизвестные проникли в торговый павильон на привокзальной площади Бийска. Грабители взломали рольставни. Злоумышленники украли три пневматических пистолета, два стартовых револьвера и пару ножей-бабочек. Общая сумма ущерба составила более 25 тыс. рублей.

Полицейские задержали двух подозреваемых. Ими оказались 17-летние жители одного из сел Бийского района.

Подростки написали явки с повинной. Один из них уже имел проблемы с законом. Полицейские продолжают расследование.

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