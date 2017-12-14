В Алтайском крае подростки украли из магазина арсенал оружия

Ночью неизвестные проникли в торговый павильон на привокзальной площади Бийска. Грабители взломали рольставни. Злоумышленники украли три пневматических пистолета, два стартовых револьвера и пару ножей-бабочек. Общая сумма ущерба составила более 25 тыс. рублей.

Полицейские задержали двух подозреваемых. Ими оказались 17-летние жители одного из сел Бийского района.

Подростки написали явки с повинной. Один из них уже имел проблемы с законом. Полицейские продолжают расследование.