В Алтайском крае мужчина спрятал в лесу арсенал оружия

По данным следствия, охотовед 14 ноября нашел в лесу недалеко от Ларичихи спрятанное оружие. Мужчина обнаружил три ружья и больше 40 патронов. Он сообщил полицейским о своей находке.

Полицейские задержали предполагаемого владельца оружия в тот же день. Подозреваемым оказался 52-летний местный житель. Мужчина рассказал, что ружья и патроны остались у него после смерти одного из родственников.