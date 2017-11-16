В Алтайском крае мужчина спрятал в лесу арсенал оружия

В Тальменском районе полицейские задержали мужчину, подозреваемого в незаконном хранении нескольких ружей и боеприпасов, сообщает сайт ГУ МВД по Алтайскому краю.
По данным следствия, охотовед 14 ноября нашел в лесу недалеко от Ларичихи спрятанное оружие. Мужчина обнаружил три ружья и больше 40 патронов. Он сообщил полицейским о своей находке.
Полицейские задержали предполагаемого владельца оружия в тот же день. Подозреваемым оказался 52-летний местный житель. Мужчина рассказал, что ружья и патроны остались у него после смерти одного из родственников.
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