На Алтае мужчина избил жену и маленькую дочь, которая вступилась за мать

По предварительной информации, на одной из улиц в селе Иня мужчина встретил жену с ребенком. Пьяный сельчанин поссорился со своей супругой. После словесной перепалки он подобрал камень и, угрожая убийством, несколько раз ударил жену по голове. Она упала на землю и подозреваемый ударил супругу ногой по бедрам. Также досталось дочери, которая пыталась вступиться за мать.

Женщина обратилась в больницу и попросила вызвать полицию. Подозреваемый не подчинился сотрудникам, его доставили в отделение. Мужчина признал свою вину.

Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.