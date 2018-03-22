На Алтае мужчина избил жену и маленькую дочь, которая вступилась за мать

В Онгудайском районе полицейские задержали мужчину, который избил жену и несовершеннолетнюю дочь, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.
По предварительной информации, на одной из улиц в селе Иня мужчина встретил жену с ребенком. Пьяный сельчанин поссорился со своей супругой. После словесной перепалки он подобрал камень и, угрожая убийством, несколько раз ударил жену по голове. Она упала на землю и подозреваемый ударил супругу ногой по бедрам. Также досталось дочери, которая пыталась вступиться за мать.
Женщина обратилась в больницу и попросила вызвать полицию. Подозреваемый не подчинился сотрудникам, его доставили в отделение. Мужчина признал свою вину.
Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.
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