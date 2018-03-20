Бийчанка поругалась с мужем и жестоко зарезала 5-летнюю дочь

Жительницу Бийска будут судить за убийство маленькой дочери, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
Обвиняемая вечером 11 июля 2017 года находилась у себя в квартире и была пьяна. Из-за непослушания ребенка, а также ссоры с мужем она нанесла дочери множественные ножевые ранения. Они пришлись в область жизненно важных органов. От полученных телесных повреждений ребенок скончался на месте происшествия.
О случившемся женщина рассказала мужу, который был на работе. Он позвонил в полицию.
Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело направили в суд.
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