Бийчанка поругалась с мужем и жестоко зарезала 5-летнюю дочь

Обвиняемая вечером 11 июля 2017 года находилась у себя в квартире и была пьяна. Из-за непослушания ребенка, а также ссоры с мужем она нанесла дочери множественные ножевые ранения. Они пришлись в область жизненно важных органов. От полученных телесных повреждений ребенок скончался на месте происшествия.

О случившемся женщина рассказала мужу, который был на работе. Он позвонил в полицию.

Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело направили в суд.