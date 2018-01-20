Житель Алтайского края зарезал соседа по больничной палате

В Бийске будут судить мужчину за убийство соседа по больничной палате. ЧП произошло несколько месяцев назад в противотуберкулезном диспансере.
По данным следствия, двое мужчин распивали алкоголь в палате. Во время застолья между ними произошел конфликт. После словесной перепалки один из мужчин схватил нож и нанес своему оппоненту удары в область лица и шеи, пишет "Бийский рабочий".
Расследование уголовного дела длилось несколько месяцев. Обвиняемый находится под стражей. Известно, что ранее он уже был судим.
Уголовное дело направили в суд. Мужчине грозит длительный срок.
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