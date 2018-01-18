На Алтае мужчина хотел убить приятеля и расстрелял его дом, в котором были дети

Утром 9 августа пьяный Тадинов решил убить своего знакомого, который вместе с детьми приехал к матери в село Малая Иня Онгудайского района. Недавно мужчины поссорились и выясняли отношения.

Подсудимый взял дома ружье и с расстояния 150 метров открыл огонь по стене дома приятеля. Внутри также были родственники мужчины, в том числе дети. Тадинов выстрелил не менее шести раз, однако не попал в потерпевшего.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к девяти годам колонии особого режима.

Приговор еще не вступил в свою законную силу.