На Алтае мужчина хотел убить приятеля и расстрелял его дом, в котором были дети

В Республики Алтай Айаткана Тадинова отправят в колонию за попытку убийства приятеля, сообщает СУ СКР по Республике Алтай.
Утром 9 августа пьяный Тадинов решил убить своего знакомого, который вместе с детьми приехал к матери в село Малая Иня Онгудайского района. Недавно мужчины поссорились и выясняли отношения.
Подсудимый взял дома ружье и с расстояния 150 метров открыл огонь по стене дома приятеля. Внутри также были родственники мужчины, в том числе дети. Тадинов выстрелил не менее шести раз, однако не попал в потерпевшего.
Суд признал мужчину виновным и приговорил его к девяти годам колонии особого режима.
Приговор еще не вступил в свою законную силу.
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