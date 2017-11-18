В Барнауле автомобилист в красном пуховике на Lexus расстрелял водителя ГАЗ и скрылся

Водитель грузовика был ранен, но владелец иномарки скрылся с места происшествия в сторону ул. Гоголя.

Водитель иномарки высокого роста, был одет в красный пуховик и кожаную шапку-ушанку, синие джинсы. После удара о зеркало рассек руку.

Из-за чего произошел конфликт — неизвестно.

Комментариев от правоохранительных органов по данному инциденту пока нет.