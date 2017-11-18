В Барнауле автомобилист в красном пуховике на Lexus расстрелял водителя ГАЗ и скрылся

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17 ноября около 12:20 местного времени на пересечении шоссе Ленточный бор и ул. Кутузова в Барнауле произошло ЧП — водитель Lexus RX 350 (автомобиль темно-синего цвета) несколько раз выстрелил из травматического оружия в сторону водителя грузовика ГАЗ 53, сообщают очевидцы в паблике Инцидент Барнаул.

Пробка на Ленточном бору.
Пробка на Ленточном бору. Фото: altapress.ru.

Водитель грузовика был ранен, но владелец иномарки скрылся с места происшествия в сторону ул. Гоголя.

Водитель иномарки высокого роста, был одет в красный пуховик и кожаную шапку-ушанку, синие джинсы. После удара о зеркало рассек руку.

Из-за чего произошел конфликт — неизвестно.

Комментариев от правоохранительных органов по данному инциденту пока нет.

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