В Алтайском крае мужчина забил топором брата, спрятал труп в шкаф и убил мачеху

В квартире одной из многоэтажек Бийска 18 января нашли тела 65-летней хозяйки и ее 45-летнего сына. Полицейские задержали подозреваемого в убийстве, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
По данным следствия, 15 января мужчина поссорился с потерпевшим. После этого подозреваемый несколько раз ударил сводного брата топором по голове, а тело спрятал в шкаф-купе. Когда в квартиру зашла хозяйка, то пасынок несколько раз ударил ее металлическим предметом. От полученных повреждений мать с сыном скончались на месте происшествия. Злоумышленник скрылся.
Вскоре подозреваемого задержали. Им оказался ранее судимый 50-летний пасынок женщины. Решают вопрос о его заключении под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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