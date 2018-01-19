В Алтайском крае мужчина забил топором брата, спрятал труп в шкаф и убил мачеху

По данным следствия, 15 января мужчина поссорился с потерпевшим. После этого подозреваемый несколько раз ударил сводного брата топором по голове, а тело спрятал в шкаф-купе. Когда в квартиру зашла хозяйка, то пасынок несколько раз ударил ее металлическим предметом. От полученных повреждений мать с сыном скончались на месте происшествия. Злоумышленник скрылся.

Вскоре подозреваемого задержали. Им оказался ранее судимый 50-летний пасынок женщины. Решают вопрос о его заключении под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.