Барнаулец побил собутыльника топором после спора о творчестве Толкиена

В Барнауле направили в суд уголовное дело против местного жителя за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести с применением оружия. Мужчина побил собутыльника топором после спора о творчестве Толкиена.
Как сообщает краевая прокуратура, 27 сентября 2017 года уже выпивший обвиняемый познакомился на улице с компанией молодых людей, которые пригласили его выпить в гаражном боксе на ул. Папанинцев. В ходе посиделок между молодыми людьми возник спор по поводу творчества Толкиена и использования древнего оружия, в том числе и боевых топоров. Спор быстро перерос в конфликт, и хозяин гаража выставил обвиняемого за дверь.
Мужчина обиделся и сходил домой за топором — правда, не боевым, а обычным. Дождавшись выхода из гаража одного из членов компании, он нанес ему несколько ударов топором по различным частям тела, после чего, испугавшись вида крови, убежал домой. Там его и задержали сотрудники полиции.
Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
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