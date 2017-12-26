Барнаулец побил собутыльника топором после спора о творчестве Толкиена

Как сообщает краевая прокуратура, 27 сентября 2017 года уже выпивший обвиняемый познакомился на улице с компанией молодых людей, которые пригласили его выпить в гаражном боксе на ул. Папанинцев. В ходе посиделок между молодыми людьми возник спор по поводу творчества Толкиена и использования древнего оружия, в том числе и боевых топоров. Спор быстро перерос в конфликт, и хозяин гаража выставил обвиняемого за дверь.

Мужчина обиделся и сходил домой за топором — правда, не боевым, а обычным. Дождавшись выхода из гаража одного из членов компании, он нанес ему несколько ударов топором по различным частям тела, после чего, испугавшись вида крови, убежал домой. Там его и задержали сотрудники полиции.

Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.