Барнаулец напал с топором на бывшую девушку и двух ее подруг

Горожанин по имени Алексей рассказал, что две девушки находились в гостях у своей подруги на ул. 80 Гвардейской дивизии, 68. В общей кухне в секции выпивал бывший молодой человек одной из пришедших. Через какое-то время он пошел встречать свою сожительницу с работы, а на обратном пути встретил подружек и бывшую в коридоре. В этот момент, по всей видимости, между ними произошел конфликт, после которого девушки вернулись в комнату, а парень взял из кладовки топор и пошел к ним.

По сведениям подписчика паблика, сначала агрессивный парень напал на хозяйку комнаты, ударив ее топором по затылку, после пытался зарубить свою бывшую девушку. Ему помешала сожительница, и он промахнулся, удар пришелся по подоконнику. Топор упал за диван, и пока нападавший его доставал, две девушки выбежали на улицу и позвали на помощь. На место инцидента прибыла полиция и задержала мужчину. Раненую хозяйку комнаты госпитализировали.

Пострадавшая находится в удовлетворительном состоянии и пишет в соцсети о том, что ее "с того сета вытащили". Девушка утверждает, что повод для нападения был незначительный.