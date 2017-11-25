Барнаулец напал с топором на бывшую девушку и двух ее подруг

Житель Барнаула пытался зарубить топором бывшую девушку и двух ее подруг. Инцидент произошел 22 ноября около 23:00, сообщает паблик "Инцидент Барнаул".
Горожанин по имени Алексей рассказал, что две девушки находились в гостях у своей подруги на ул. 80 Гвардейской дивизии, 68. В общей кухне в секции выпивал бывший молодой человек одной из пришедших. Через какое-то время он пошел встречать свою сожительницу с работы, а на обратном пути встретил подружек и бывшую в коридоре. В этот момент, по всей видимости, между ними произошел конфликт, после которого девушки вернулись в комнату, а парень взял из кладовки топор и пошел к ним.
По сведениям подписчика паблика, сначала агрессивный парень напал на хозяйку комнаты, ударив ее топором по затылку, после пытался зарубить свою бывшую девушку. Ему помешала сожительница, и он промахнулся, удар пришелся по подоконнику. Топор упал за диван, и пока нападавший его доставал, две девушки выбежали на улицу и позвали на помощь. На место инцидента прибыла полиция и задержала мужчину. Раненую хозяйку комнаты госпитализировали.
Пострадавшая находится в удовлетворительном состоянии и пишет в соцсети о том, что ее "с того сета вытащили". Девушка утверждает, что повод для нападения был незначительный.
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