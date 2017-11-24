В Алтайском крае мужчина напал на маленькую девочку

В Камне-на-Оби 23 ноября 22-летний грабитель напал на школьницу рядом с лицеем, пишут "Каменские известия".
Маленькая девочка шла в школу к 8 утра. Мужчина спросил у ребенка время, а когда школьница достала телефон, то он зажал ей рот. Злоумышленник выхватил мобильный и убежал.
Девочка рассказала о случившемся в школе. Злоумышленника задержали полицейские. На место выехал кинолог с собакой.
У мужчины изъяли телефон. Сообщается, что с ребенком работает психолог.
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