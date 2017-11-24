В Алтайском крае мужчина напал на маленькую девочку

Маленькая девочка шла в школу к 8 утра. Мужчина спросил у ребенка время, а когда школьница достала телефон, то он зажал ей рот. Злоумышленник выхватил мобильный и убежал.

Девочка рассказала о случившемся в школе. Злоумышленника задержали полицейские. На место выехал кинолог с собакой.

У мужчины изъяли телефон. Сообщается, что с ребенком работает психолог.